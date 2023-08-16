Двох очільників окупаційних «органів влади» на Луганщині судитимуть за співпрацю з ворогом

Прокурори Старобільської та Лисичанської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох колаборантів, які обійняли керівні посади в органах так званої «лнр».

Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець Старобільщини, експосадовець міської ради, в квітні 2022 року почав «керувати» селом Верхня Покровка на посаді «начальника відділу забезпечення життєдіяльності» окупаційної адміністрації.

У кінці січня 2023 року житель смт Малорязанцеве Сєвєродонецького району, колишній працівник Лисичанського содового заводу був призначений «начальником відділу життєзабезпечення смт Малорязанцеве, с. Лисичанський та с. Тополівка адміністрації міста Лисичанська лнр».

Обвинувачені організовують роботу незаконних структур та сприяють легалізації російської влади.

Наразі колаборанти переховуються на території псевдореспубліки та оголошені в розшук.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування ‒ слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід в другому ‒ співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Лисичанської

окружних прокуратур)