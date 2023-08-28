Двох одеситів, який воюють за рашистів на Донбасі, заочно засудили до 14 років увʼязнення

Приморський районний суд міста Одеси визнав двох чоловіків винуватими в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вироки від 23 і 24 серпня.

Ідеться про уродженця Одеси Михайла Петренка, 1977 р.н., і Володимира Бойченка, 1986 р.н. із міста Арзицьк Одеської області.

Обидва сповідували антиукраїнські погляди і були критично налаштовані до влади в країні.

Петренко, із показань його знайомих, брав участь в «Антимайдані» на Куликовому Полі.

2 травня 2014-го в Одесі внаслідок зіткнень прихильників «Євромайдану» і проросійськи налаштованих активістів «Антимайдану» та пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей. Тоді начебто загинув і товариш Петренка. У подальшому Петренко пояснював свою участь у бойових діях проти України саме трагічними подіями 2-го травня.

15 липня 2014 року авіарейсом «Одеса Внуково» Петренко вилетів до Москви, а звідти вʼїхав на окупановану територію Луганської області. Там він вступив до воєнізованого формування «ЛНР» — окремої бригади особливого призначення «Одеса» (далі ОБрОП «Одеса»), з місцем дислокації у місті Краснодон. На службі він отримав позивний «Одеса».

У липні-червні 2014 року обвинувачений чинив збройний опір законним діям сил АТО України за контроль над пунктом пропуску Червонопартизанськ і смт. Ізварине Луганської області, що призвело до фактичного взяття під контроль цих населених пунктів терористичною організацією «ЛНР». У вересні 2014-го Петренко також воював на околицях міста Лутугіно, що призвело до переходу під контроль терористичної організації «ЛНР» міста Лутугіно та низки інших населених пунктів Луганщини.

Наприкінці січня 2015 року Петренко став членом силового блоку «ДНР», вступивши до 3 роти 1-ої батальйону тактичної групи РГ ДНР (скорочено 3 рота 1-го БТГр РГ ДНР), що дислокувалася у місті Донецьк.

У період із 30 вересня по 3 жовтня 2014-го Петренко в складі цього підрозділу чинив збройний опір сила АТО України поблизу міста Вуглегірськ, що станом на 30 січня 2015 року, призвело окупації міста терористичною організацією «ДНР».

На початку червня 2015 року Петренко став членом 2-го окремого підрозділу спеціального призначення Головного розвідувального управління Республіканської гвардії «ДНР».

Із використанням спеціальної, пересувної військової техніки радіотехнічної розвідки, яка розміщена на базі автомобіля «КАМАЗ», Петренко прослуховував переговори співробітників правоохоронних органів України та військовослужбовців ЗСУ, виявляв активність їх засобів звʼязку.

В інтернеті є відеосюжет про Петренка — «Одессит Миша воюет на Донбассе против киевской Хунты».

У суді показання дали свідки, які особисто знали обвинуваченого з дитинства, вчилися з ним в одній школі, були сусідами, грали у спортивні ігри.

У переписці в мережі «ВКонтакте» Петренко підтвердив знайомому, що служить у розвідці «ДНР», де обіймає посаду командира взводу та має військове звання старшого лейтенанта.

За аналогічних обставин долучився до «ДНР» і обвинувачений Бойченко, який був учасником сепаратистського руху «Одеська дружина, імперіалісти».

Зведена сестра Бойченка розповіла, що у 2014 році помер його товариш і він почав збиратися на війну. Брат пояснював їй, що він проти легітимної влади, що в Україні погана. Пізніше, коли виходив на звʼязок, говорив, що захищає Донбас.

Батько обвинуваченого повідомив суду, що син рідко виходить на звʼязок і нічого не розповідає. Він живий, що для батька є головним.

Із соцмереж видно, що Бойченко на тепер залишається на тимчасово окупованій території Донецької області і популяризує «ДНР», висвітлюючи її у позитивному ракурсі серед свого оточення.

Бойченка і Петренка заочно засудили до 14 позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Тюремне покарання вони відбуватимуть із моменту затримання.