Двох осіб підозрюють у пересиланні наркотиків працівнику колонії для подальшого їх збуту засудженому (фото)

Як раніше повідомлялося, прокуратурою Вінницької області викрито співробітника однієї з виправних колоній при передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі для особи, яка відбуває покарання.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено ще двох мешканців м. Києва, які незаконно отримували, зберігали та, у подальшому через відділення «Нової Пошти», пересилали з метою збуту наркотичні засоби на ім`я працівника однієї з установ виконання покарань області, який у свою чергу, збував їх особі, яка відбуває покарання.

За цим фактом, співробітнику установи виконання покарань та іншим співучасникам повідомлено про підозри за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також у ході здійснення досудового розслідування до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобові домашні арешти, працівника установи відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Наголошуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури