Двох осіб засуджено за вчинення десяти епізодів шахрайства на суму понад ₴890 тис.

Прокуратурою Чернівецької області в апеляційному порядку доведено законність вироку суду першої інстанції, відповідно до якого засуджено двох осіб за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах).

Встановлено, що два мешканці Луганської області, 32 та 33 років, з метою швидкого особистого збагачення, шляхом вчинення шахрайства, у вересні 2018 року прибули до м. Чернівці.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, видаючи себе за працівників поліції, у період вересня – грудня 2018 року шахраї здійснювали телефонні дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони потерпілих осіб похилого віку, яким повідомляли завідомо неправдиві відомості про участь їх близьких та родичів у дорожньо-транспортних пригодах та необхідність термінової передачі коштів на лікування потерпілих і відшкодування витрат за пошкодження автомобілів.

Надалі обвинувачені приходили до помешкання потерпілих та отримували від них відповідні кошти. Всього, злочинці шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами 10 потерпілих на загальну суму більш ніж 890 тис грн. Шкоду потерпілим не відшкодували.

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці зловмисникам призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Чернівецької області