Двох підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика на Запоріжжі викрито і у вбивстві жінки

Ювенальними прокурорами Запорізької обласної прокуратури з урахуванням отриманих нових доказів двом підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика повідомлено про підозру у ще одному вбивстві та викраденні людини (п. 2, п. 3, п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

За даними слідства, у вересні 2021 року чоловіки викрали та застосували до мешканки Мелітопольського району фізичне насильство. Вимагаючи від потерпілої повернення наркотиків, які вона погодилася взяти на збереження, побили руками та дерев`яною битою, внаслідок чого жінка померла. Її тіло втопили у річці поблизу с. Радивонівки.

Раніше правоохоронцями було встановлено, що у серпні 2021 року двоє чоловіків викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора