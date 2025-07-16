Двох покидьків, які в Києві зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину, засудили до 9 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом чоловікам, яких судили за зґвалтування та грабіж, вчинені повторно, групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Прокурором в суді доведено, що двоє чоловіків – 41 та 29 років у недобудові на Печерську, із застосуванням погроз та насильства, вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини.

Після цього вони відібрали у неї мобільний телефон «Iphone 12» та використовуючи мобільний застосунок, переказали з її рахунку 1 тис. гривень на карту одного зі зловмисників. Після цього нападники втекли з місця злочину разом з телефоном дівчини.

Зазначимо, що один з чоловіків вже 5 разів був засуджений за крадіжки, а його спільник відбував покарання за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Пресслужба Київської міської прокуратури