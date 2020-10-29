Двох поліцейських судитимуть на Луганщині за незаконне проведення обшуку та підроблення документів 

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника сектору превенції та поліцейського одного з відділів ГУ Нацполіції в Луганській області за фактом незаконного проведення обшуку житла та внесенні до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у серпні 2018 року посадова особа структурного підрозділу поліції та його підлеглий без надання судом дозволу провели обшук житла у мешканця Кремінського району.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили згорток з наркотичною сумішшю. Для легалізації обшуку та приховування своїх неправомірних дій працівники поліції доставили громадянина на сусідню вулицю та склали адмінпротокол за фактом перебування в громадському місці у нетверезому стані. Вони внесли до офіційного документа недостовірну інформацію про вилучення наркотичної суміші при проведенні особистого огляду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управління ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури