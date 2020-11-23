Двох поліцейських судитимуть за несанкціоноване втручання в Інформпортал Нацполіції та сприяння в уникненні відповідальності

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох поліцейських за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що старший інспектор відділу супроводження інтегрованої інформаційно-пошукової системи Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Харківській області та вже колишній інспектор відділу адміністративної практики УПП в Харківській області, вступивши у змову, несанкціоновано змінили інформацію, яка оброблюється в програмному комплексі «Інформаційний портал Національної поліції України».

Співробітниця поліції, використовуючи особистий пароль та логін входу до програмного комплексу «Інформаційного порталу НП України», безпідставно та неправомірно розблокувала доступ 5-ти користувачам до підсистеми «Адмінпрактика» зазначеного програмного комплексу. Інший поліцейський здійснив вхід до вказаного порталу у службовому приміщенні УПП в Харківській області та вніс зміни стосовно винуватості громадянина у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) – дані щодо прийнятого рішення по вказаному адміністративному правопорушенню з визнання винуватим змінено на закриття адміністративного провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП (закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу). Неправомірні дії зазначених поліцейських дозволили водію, який вчинив адміністративне правопорушення, уникнути заборони на керування транспортним засобом.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури