Двох поліцейських судитимуть за приховування вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю

Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох поліцейських за фактом приховування особливо тяжкого злочину — умисного вбивства (ч. 1 ст. 396 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.06.2019 по 09.07.2019 р. на території Холодногірського району м. Харкова двоє старших оперуповноважених відділу кримінальної поліції Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області достовірно знали, що неповнолітний юнак скоїв умисне вбивство дівчини та приховав труп жертви, проте, усупереч вимогам чинного законодавства, не повідомили своєму керівництву та органу досудового розслідування про вказаний злочин.

Більше того, поліціянти вчинили активні дії з приховування особи, яка скоїла вбивство, та трупу дівчини.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури