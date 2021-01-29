Двох поліцейських з Кривого Рогу судитимуть за привласнення коштовностей на ₴130 000

Слідчі ТУ ДБР у м. Полтаві завершили досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном двома працівниками Криворізького ВП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, шляхом зловживання службовим становищем.

Слідством встановлено, що двоє правоохоронців, розслідуючи крадіжку золотих прикрас із квартири мешканки Кривого Рогу, у травні 2019 року затримали 34-річного чоловіка, який частину викраденого вже встиг збути, а золотий ланцюжок подарував знайомій дівчині.

Наступного дня всі прикраси поліцейські знайшли, але повертати господарці не стали. Натомість затриманому чоловіку запропонували все золото збути їхньому знайомому «валютнику» одного із місцевих ринків, а гроші поділити на трьох.

Та після реалізації золотих прикрас чоловік своєї частини коштів не отримав, а став підозрюваним у крадіжці за ч. 3 ст. 185 ККУ.

Згодом обвинувальний акт стосовно нього направили до суду.

Водночас, у матеріалах справи відсутні будь-які процесуальні документи, згідно з якими працівники відділу поліції вилучали речові докази.

За висновком експертизи ринкова вартість прикрас становить понад 130 000 гривень.

Таким чином, двоє правоохоронців обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснювало ТУ ДБР у місті Полтаві за сприяння ДВБ Нацполіції. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

ДБР