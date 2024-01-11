Двох посадовців Кропивницької міськради судитимуть за отримання хабаря за вирішення земельного питання

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За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у вчиненні корупційного злочину стосовно начальника одного із управлінь Кропивницької міської ради та головного спеціаліста відділу 9ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства підозрювані за неправомірну вигоду у розмірі 1800 доларів США  обіцяли місцевому мешканцю  «допомогу» у вирішенні земельного питання –  укладення договору оренди землі в межах обласного центру.

Правоохоронці затримали фігурантів справи  у липні минулого року на місці злочину після отримання одним з них другої частини неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США.

Наразі подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.  Згідно санкції статті їм загрожує  від 5 до 10 років  позбавлення волі з  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до  трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування – слідче управління ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань  Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура
 

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