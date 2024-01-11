Двох посадовців Кропивницької міськради судитимуть за отримання хабаря за вирішення земельного питання

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у вчиненні корупційного злочину стосовно начальника одного із управлінь Кропивницької міської ради та головного спеціаліста відділу 9ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства підозрювані за неправомірну вигоду у розмірі 1800 доларів США обіцяли місцевому мешканцю «допомогу» у вирішенні земельного питання – укладення договору оренди землі в межах обласного центру.

Правоохоронці затримали фігурантів справи у липні минулого року на місці злочину після отримання одним з них другої частини неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США.

Наразі подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд. Згідно санкції статті їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування – слідче управління ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

