Двох посадовців Одеської регіональної філії АТ «Укрзалізниця» затримано на одержанні ₴200 тис. хабаря

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом посадовцям одного з управлінь Одеської регіональної філії АТ «Укрзалізниця» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці, відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці, налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії. За нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тис грн, а також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час одержання чергового траншу.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Кримінальне правопорушення викрито за сприянням центрального Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури