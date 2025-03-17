Двох працівників Держслужби України з безпеки на транспорті викрили в систематичних поборах з перевізників

Користуючись своїм службовим становищем, фігуранти створювали штучний тиск на перевізників великогабаритних вантажів та вимагали від них хабарі за проїзд автошляхами без проходження обов’язкового вагового контролю. За вчинені кримінальні порушення чиновникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочинну діяльність держслужбовців викрили та задокументували слідчі столичного главку під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно з Київською міською прокуратурою за оперативним супроводженням Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Досудове розслідування встановило, що двоє працівників територіальних підрозділів Державної служби України з безпеки на транспорті з метою власного збагачення чинили штучний тиск на перевізників та вимагали від них неправомірну вигоду. Зокрема, за певну обумовлену суму коштів особам, що здійснювали вантажні перевезення, був обіцяний безперешкодний проїзд автошляхами незалежно від наявності чи відсутності у них всіх дозвільних документів.

Так, 39-річного посадовця відділу державного нагляду на автомобільному транспорті у Черкаській області, було викрито в отриманні хабаря у розмірі 20 тисяч гривень. Ці гроші він отримав від перевізника за «допомогу» у безперешкодному проходженні габаритно-вагового контролю 10 вантажних автомобілів.

У свою чергу, 33-річний службовець одеського територіального відділення Державної служби України з безпеки на транспорті запропонував схоже «вирішення питання» з безперешкодного перетину пунктів зважування для двох автомобілів, що перевозили зернові культури до портів Одеської області.

Обох фігурантів затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводились за участі Департаменту внутрішнього моніторингу Державної служби України з безпеки на транспорті.

Відділ комунікації поліції Києва