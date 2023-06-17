Двох слухачів Сумського центру первинної профпідготовки «Академія поліції», які підозрюються у зґвалтуванні неповнолітньої, відраховано із закладу і звільнено з поліції

Одного із фігурантів затримали співробітники Державного бюро розслідувань. За фактом можливої причетності слухачів до вчинення злочину сексуального характеру керівництвом навчального закладу призначено службове розслідування, тож усі матеріали будуть скеровані до ДБР.

Вчора, 16 червня, до поліції Сум звернувся чоловік і повідомив, що двоє хлопців зґвалтували його неповнолітню доньку. Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення можуть бути причетні слухачі Сумського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» сумської філії ХНУВС. Відтак про цю подію одразу повідомили представникам Державного бюро розслідувань та керівництву навчального закладу.

Уже з’ясовано, що фігуранти пройшли конкурс на заміщення вакантних посад в Полтавській області і 24 квітня 2023 року були направлені для проходження першопочаткової підготовки. Слухачів уже відрахували з навчального закладу і звільнили з поліції.

За цим фактом співробітники ХНУВС проводять службове розслідування. Усі зібрані матеріали і його результати будуть скеровані до ДБР, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Національна поліція України