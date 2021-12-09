Двох студенток засудили до 5 років ув’язнення за примушування неповнолітньої до проституції

Деснянський райсуд Києва визнав двох дівчат винними у примушенні 15-річної до заняття проституцією із застосуванням обману і насильства.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 2 грудня.

Влітку 2017-го обвинувачені через соцмережу «Вконтакті» познайомились із дівчиною і запросили її до столиці, обіцяючи роботу нянею.

Потерпіла приїхала до квартири, де проживали дві студентки, і там їй запропонували працювати у сфері інтимних послуг. Коли потерпіла відмовилась, то дівчата побили її, відібрали мобільний телефон і змусили надавати незнайомим чоловікам сексуальні послуги. При цьому накачували наркотиками і алкоголем. Потерпілу вивозили га роботу вночі на машині таксі у супроводі одної чи двох обвинувачених. Оплату в сумі від 2000 до 4000 гривень обвинувачені присвоювали.

На п’ятий день зловмисниці зачинили свою жертву саму в квартирі і кудись пішли. Дівчина скидала із вікна записки у сірникових коробках, в яких просила про допомогу. У вироку наводяться приклади записок: «Помогите, я умру, не хочу умирать, позвоните ментам на цей адрес поскоріше… тут на 8 этажі мене насильно держать все забрали викличте поліцію, телефон батьків…»

Чоловік, який гуляв під будинком із дитиною, підібрав таку записку і повідомив у правоохоронні органи. Поліцейський перетягнув дівчину через балкон сусідньої квартири.

Попередньо припускалося, що спільником обвинувачених був також водій таксі, який неодноразово возив дівчат і допомагав переносити речі, але врешті-решт його відпустили і він мав тільки статус свідка.

Підсудні провину не визнали. Одна із дівчат стверджувала, що познайомилась із потерпілою в нічному клубі, а через кілька місяців та приїхала до Києва і попросилась ночувати квартиру, яку вона орендувала із подругою. Але потім із новою знайомою виникли проблеми, вона начебто вкрала в якогось чоловіка барсетку, почали надходити погрози, і обвинувачені вирішили виїхати з квартири, залишивши потерпілу.

Під час обшуку автомобіля, в якому затримали обвинувачених, вилучили телефон потерпілої, аркуш паперу з рукописними записами, на якому міститься прайс вартості надання сексуальних послуг, ватман і із бізнес-планом, а також 50 контрацептивів, гелі-змазки, кайданки з рожевим пухом. У вироку немає інформації, що проводилась почеркознавча експертиза цього прайсу, але суд вважає, що його писала одна із обвинувачених.

У звільненої дівчини виявлено синці і садна в області обличчя, шиї, правого передпліччя та колінних суглобів, що свідчить про застосування насильства у період її проживання з обвинуваченими.

Зміст записок потерпілої і те, що вони скидалися з балкону на землю, свідчить про її безпорадний стан і неможливість вільно залишити квартиру.

Обох дівчат засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони утримуються під вартою з липня 2017-го, а, отже, вже відбули понад 4 роки свого тюремного строку.