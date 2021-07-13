Двох українців у Польщі звинувачують у крадіжках з банкоматів

Поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкоматів Любліна та околиць.



Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, крадіжки з банкоматів в Любліні, Люблінському повіті та Грубешові мали місце в жовтні минулого року.

Тоді злодії за допомогою нового методу втручання в роботу пристроїв із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення виплатили собі з банкоматів понад 1 млн злотих. Під час розслідування серії крадіжок поліція вийшла на слід 2-х громадян України 35 та 52-х років.

Виявилося, що чоловіки вже кілька місяців перебували під арештом за інші злочини. Тепер їм ще й пред’явили звинувачення в 4-х крадіжках з банкоматів. За це чоловікам загрожує до 10 років в’язниці. // Діло