Двох закарпатців через суд змусили сплатити близько 50 тис. грн. за незаконну рубку лісу

Іршавським районним судом задоволено позов Хустської місцевої прокуратури про стягнення із двох закарпатців близько 50 тис. грн шкоди, завданої незаконною рубкою лісу, на користь однієї із сільських рад.

Про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Вказані збитки встановлені під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України.

Встановлено, що двоє закарпатців вчинили порубку дерев дубу та акації на території лісового господарства. За вказані дії їх засуджено до покарання у виді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Особи не відшкодували завдану шкоду добровільно, що стало приводом для застосування прокурорами представницьких повноважень і звернення до суду із позовною заявою. Стягнені кошти будуть повернені в місцевий бюджет. // Закарпаття онлайн