Двох збувачів наркотиків затримали у Деснянському районі столиці

Молодики намагались залишити у лісосмузі 54 закладки з канабісом та психотропом «Альфа – PVP». Поліцейські вилучили заборонені речовини, а фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Виявили наркозбувачів дільничні офіцери Деснянського управління поліції у лісосмузі, на території району. Фігурантами виявилися 22-річний киянин та уродженець Житомирської області, 2006 року народження. Як встановили поліцейські, порушники намагались залишити у схованках 54 згортки з наркотиками та психотропами. Слідчі вилучили у порушників пакунки із забороненими речовинами та провели обшук за місцем мешкання обох «закладчиків», де виявили ще пакунки з наркотиками, а також фасувальні засоби.

Обох чоловіків поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Висновок проведеної експертизи показав, що вилучене є психотропною речовиною – «Альфа-PVP» та наркотичним засобом – канабіс.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу з метою збуту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва