Двох жінок та дев’ятьох чоловіків притягують до відповідальності за крадіжки в Одеській області

Зловмисники обкрадали магазини, автомобілі, лікарні, під’їзди багатоповерхівок, родичів, односельців, навіть дітей.

46-річна жителька Одеси набрала в крамниці товару для догляду за волоссям на суму більше пів тисячі гривень, сховала в рюкзаку і пронесла повз касу, не заплативши. Втім далеко втекти з крамом і уникнути кримінальної відповідальності їй не дозволили охоронці з поліцейськими.

Аналогічно вчинив і 35-річний мешканець Болграда, викравши в магазині кросівки. Втім після того, як чоловіка викрили, завдані збитки крамниці він відшкодував.

А от 49-річна жителька Болградського району в одному із магазинів у райцентрі викрала гаманець з 600 гривнями, який дівчина поклала у продуктовий кошик. Зловмисницю поліцейські швидко встановили, вилучили у неї крадене і повернули потерпілій.

Ще троє молодих чоловіків віком 18-ти, 19-ти та 22-х років з Роздільнянського району обікрали в райцентрі автомобіль 23-річного містянина. Власник залишив транспортний засіб ненадовго на парковці, а коли повернувся, з-під капоту зник акумулятор. Поліцейські за декілька годин встановити компанію молодиків з чужим майном і вилучили його.

36-річний мешканець міста Теплодар, що в Одеському районі, вирішив далеко не їздити заради дармової наживи, пішов до сусіднього під’їзду і викрав камеру відеоспостереження. Чоловік вжив заходів конспірації, одягнувши маску, щоб його не впізнали, але це йому особливо не допомогло. Зловмисника поліцейські встановили і зібрали всі речові докази, щоб направити справу до суду.

Ще один житель Одеського району з Ясьок віком 27 років обікрав вітчима та односельчанку, коли тих не було вдома. Зловмисник виніс з обійстя чоловіка бензопилу, а жінки – ванну. Поки потерпілі довідалися, що їх обікрали, пройшов який час, але це не завадило поліцейським встановити правопорушника.

Обікрав односельчанку і 22-річний мешканець села Олександрівка з Одеського району. Знаючи, що літня жінка зрідка з’являється на дачі, він проник через вікно у будинок і викрав телевізор. Його відсутність потерпіла виявила аж за місяць, втім зловмисника це не врятувало від кримінальної відповідальності.

45-річний житель Ізмаїла пішов легшим шляхом: знайшов на скейт-майданчику захоплених грою дітей, пересвідчився, що вони не слідкують за своїми речами і викрав мобільний телефон, що лежав у куртці 12-річного хлопчика. Ґаджет зловмисник думав продати, але не встиг.

І, нарешті, 35-річна жителька Одеси забирала з лікарні чоловіка, а разом з ним прихопила колісний візок для людей з особливими потребами. Правоохоронці затримали правопорушницю, коли вона, скориставшись викраденим майном, вирішила пожебракувати в середмісті.

За скоєне всі правопорушники понесуть покарання, передбачене статтею 185 Кримінального кодексу України. Деякі справи вже передані до суду.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалами територіальних підрозділів поліції)