Двох жителів Херсона викрили у крадіжках грошей з банківських карт громадян

Фігуранти у телефонних розмовах дізнавалися платіжні реквізити громадян, видаючи себе за працівників банку. Таким чином зловмисники привласнили понад 250 тисяч гривень.

Правопорушників викрили кіберполіцейські Херсонщини спільно зі слідчими Дніпровського відділення обласної поліції.

Кіберполіція встановила, що до несанкціонованого зняття грошей з рахунків причетні двоє місцевих жителів, віком 28 та 29 років. Фігуранти видавали себе за працівників банку і у телефонних розмовах дізнавалися платіжні реквізити громадян.

Далі зловмисники, використовуючи онлайн-банкінг, здійснювали покупки, які сплачували з рахунків потерпілих. За попередніми даними, фігуранти ошукали п’ятьох громадян на понад 250 тисяч гривень.

В оселях правопорушників працівники поліції провели три санкціоновані обшуки. Вилучено техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, які використовувалися у злочинній діяльності.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Херсонська місцева прокуратура. Слідчі дії проводилися спільно з працівниками СБУ в Херсонській області.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України