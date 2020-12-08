Двох жителів Кремінної судитимуть за умисне вбивство з особливою жорстокістю, поєднане зі зґвалтуванням 

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів міста Кремінна за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю та поєднаного зі зґвалтуванням, за попередньою змовою групою осіб (п. п. 4, 10, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у вересні 2020 року 21-річний раніше судимий та 27-річний громадяни під час сварки зі знайомим, за місцем проживання якого вони розпивали алкогольні напої, вчинили його вбивство з особливою жорстокістю.

Зловмисники познущалися над потерпілим, завдавши йому численні удари кулаками, кухонним ножем та виделкою в різні частини тіла, а

також вчинивши насильницькі дії сексуального характеру. Упевнившись, що чоловік помер, вказані особи припинили свої протиправні дії.

Обвинувачені спричинили потерпілому прижиттєво тяжкі тілесні ушкодження, які завдали йому особливі фізичні муки, нестерпний біль,

психічні та моральні страждання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено

обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури