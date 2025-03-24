Двох жителів Білгород-Дністровського району викрили у сприянні незаконному перетину держкордону військовозобов’язаними

Зловмисники, серед яких неповнолітній, за 7 000 доларів допомагали «клієнту» потрапити до Молдови поза межами пунктів пропуску. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Припинили та задокументували протиправні дії ділків співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області, слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно із оперативниками відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці встановили, що двоє молодиків 18 та 17 років із Петропавлівської територіальної громади, у змові з невстановленою наразі особою, мали переправити до Молдови військовозобов’язаного чоловіка, якого підшукали в одній зі спільнот месенджера, де розмістили оголошення про надання платних «послуг» щодо перетину кордону.

Старший за віком хлопець в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району зустрів «клієнта», куди останній приїхав автобусом, отримав першу частину грошей в сумі 4 000 доларів та відправив в інший населений пункт автобусом до неповнолітнього спільника. 17-річний хлопець отримав від чоловіка другу частину грошей в сумі 3000 доларів і забезпечив житлом до настання темряви. Вночі він повинен був вести його до державного кордону, оминаючи пункти пропуску. Утім, щойно правопорушники отримали кошти, правоохоронці їх затримали.

Слідчі вилучили у фігурантів низку речових доказів, що підтверджують їхню причетність до злочину, зокрема гроші, отримані злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили молодикам про підозру у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна. Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: старшому – тримання під вартою, а молодшому – цілодобовий домашній арешт.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаного злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Правоохоронці зауважують, що кримінальну відповідальність за перетин кордону здебільшого найпершими несуть особи, які своїми послугами, порадами, вказівками, перевезенням клієнтів тощо сприяють особам незаконно залишити країну. Крім цього, транспортний засіб вилучається і на нього накладається арешт.

Наголошуємо: протиправні дії перевізників – кермувальників автівок, човнів, підвод тощо, можуть бути кваліфіковані як сприяння у незаконному переправлені осіб через державний кордон України, за що Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини