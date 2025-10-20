Двох жителів Подільського району Одещини засуджено за незаконне поводження з бойовими припасами

Один правопорушник отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з півторарічним випробувальним терміном, а другий – відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі строком три роки та один місяць.

Засуджені – жителі Балти та Подільська, віком 50 та 41 рік. Співробітники територіальних підрозділів поліції викрили їх за оперативною інформацією в ході проведення слідчо-розшукових заходів. При проведенні санкціонованих судом обшуків за місцями мешкання фігурантів, у старшого за віком чоловіка поліцейські вилучили 117 набоїв, а у молодшого – 53. За висновком експертів, набої є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї, виготовлені промисловим способом, без внесення конструктивних змін.

Чоловіки пояснили, що нібито знайшли їх на сміттєзвалищі і в лісопосадці і зберігали вдома без передбаченого законом дозволу.

На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону висунули фігурантам обвинувачення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – в незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

50-річний житель Балти повністю визнав свою провину і уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку правоохоронці скерували до суду разом з обвинувальними актами.

Дослідивши отримані матеріали, суд визнав обвинувачених винними і призначив їм покарання.

Житель Балти, відповідно до угоди, отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік і шість місяців. Протягом випробувального терміну він повинен періодично з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання, погоджувати виїзд за межі України та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Житель Подільська, який у період скоєння злочину перебував на іспитовому терміні за ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, за умисне легке тілесне ушкодження та побої і мордування, засуджений до трьох років і одного місяця позбавлення волі, з урахуванням невідбутого покарання за попередні вироки.

Речові докази, за рішенням суду, будуть передані для потреб Збройних Сил України.

Наголошуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Також нагадуємо, що в Україні триває кампанія щодо декларування зброї. Громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси до неї, повинні їх задекларувати. Це звільняє від кримінальної відповідальності.

