Двох зловмисників судитимуть за спробу вчинити вбивство громадянина США на замовлення

Прокурорами Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно особи, яка має громадянство України та США, а також його спільника – громадянина України, які в Києві планували скоїти умисне вбивство громадянина США (ч. 2 ст. 15, ст. 27, п.п 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений наприкінці липня 2021 року прибув до Києва та, залучивши свого знайомого, підшукував осіб, які б за винагороду у 45 тис доларів позбавили життя громадянина США у місті Балтимор штату Меріленд.

За їхнім задумом, цей злочин мав бути вчинений до того, як замовник повернеться до Сполучених Штатів Америки, з метою створення власного алібі на випадок можливого переслідування правоохоронцями.

Під час досудового розслідування проведено заходи з імітації обстановки вчиненого вбивства та інші слідчі дії, якими зібрано докази причетності цих осіб до вчинення злочину.

Після передачі винагороди, спільників затримали правоохоронці, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГСУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора