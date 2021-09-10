Двох зловмисників викрили у побитті киянина та вимаганні повернення неіснуючого боргу

Чоловіки залякали потерпілого, спричинили йому тілесні ушкодження та вимагали у нього 30 000 доларів США. Слідчий повідомив їм про підозру. Правопорушникам загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

У ході відпрацювання інформації про злочин слідчі столичного главку поліції спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київські області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили двох зловмисників, які вимагали у киянина повернення неіснуючого боргу. Сума «заборгованості» становила 30 тисяч доларів США.

Як розповів начальник столичного главку поліції Іван Вигівський, поліцейські встановили, що один з фігурантів та потерпілий були знайомі:

«Правопорушники попередньо домовились про зустріч з чоловіком, під час якої нанесли йому декілька ударів у голову та тулуб. Після цього зловмисники примусили киянина повернути неіснуючий борг. Потерпілий запевнив вимагачів, що найближчим часом продасть земельну ділянку і зможе віддати їм частину суми — 10 тисяч доларів США. Під час передачі грошей ми і викрили зловмисників».

Спільниками виявились уродженці Київщини та Черкащини, 1987, 1990 років народження. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення інших учасників злочинної діяльності, аби притягнути їх до відповідальності.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та подали до суду клопотання про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва