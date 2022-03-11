Двом грабіжникам, затриманим в Ужгороді, загрожує до десяти років ув’язнення

9 березня в Ужгороді на вулиці Залізничній двоє невідомих чоловіків підійшли до перехожого та вдарили його. В дезорієнтованого потерпілого вони відібрали телефон та 10 тисяч гривень і кинулися тікати.

Проте далеко втекти їм не вдалося, чоловік швидко прийшов до тями та кинувся за грабіжниками. Люди, що знаходилися поблизу, також допомогли зловити нападників.

Потерпілий викликав поліцейських, які оперативно прибули на місце події. Правоохоронцям передали грабіжників, у них вилучили викрадене майно.

Слідчі, у відповідності до статті 208 КПК України, помістили зловмисників до ізолятора тимчасового тримання. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, сьогодні вступив в силу Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство», який Верховна Рада України прийняла минулого тижня. Він передбачає доповнену кваліфікуючу ознаку для ряду статей – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану. Грабіж також потрапив у цей перелік. Саме тому двом нападникам тепер загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Поліція Закарпатської області