Двом харків’янам повідомлено про підозру у сутенерстві та втягненні жінок у заняття проституцією

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом створення та утримання місця розпусти з метою наживи, втягнення особи у заняття проституцією та сутенерстві, вчиненим за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 302 КК України, ч. 2 ст. 303 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року троє чоловіків утримували місце розпусти на території м. Харкова. Зазначені особи втягували жінок у заняття проституцією, користуючись їхнім уразливим станом, та вчиняли дії, спрямовані на сутенерство.

Одного чоловіка вже засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на 3 роки за ч. 2. ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України.

Наразі двом чоловікам повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід УБЗПТЛ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області