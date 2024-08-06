Двом іноземцям, які у рефрижераторі перевозили за кордон 16 ухилянтів, повідомили про підозру

За клопотанням слідчих суд обрав зловмисникам запобіжні заходи. Обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправну діяльність громадян однієї з країн Південно-Західної Азії слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області за оперативним супроводом Управління Служби безпеки України в Одеській області та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови.

За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро останні планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

В якості речових доказів поліцейські вилучили вантажівку, товаро-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

«Ми затримали іноземців в процесуальному порядку і повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин карається позбавленням волі від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 млн грн.», – розповіла слідча у справі Алла Яровенко.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Одещини