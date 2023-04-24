Двом мешканцям Чернігівщини повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, у березні 2023 року двоє жителів Чернігівської області, користуючись партнерськими відносинами з благодійною організацією, вступили у попередню змову, розробили злочинний план та організували укладення фіктивних договорів про поставку деревини для мешканців, які опинились у складних життєвих обставинах, з фізичною особою-підприємцем.

На виконання вказаних договорів, на банківський рахунок ФОП надійшли благодійні грошові кошти на загальну суму майже 900 тис. грн. Організатори злочинної схеми перевели їх в готівку та привласнили.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури