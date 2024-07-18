Двом мешканцям Запоріжжя висунуто підозру в розбійному нападі на військовослужбовця

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито та повідомлено про підозру двом жителям Запоріжжя в розбійному нападі (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 11 липня 2024 року в одному з парків міста скоєно розбійний напад на військовослужбовця. Нападники нанесли тілесні ушкодження потерпілому та, погрожуючи ножем, заволоділи його особистими речами.

Проведеними слідчими діями встановлено, що злочин вчинили двоє місцевих жителів віком 25 та 22 роки.

Наразі чоловіків затримано та їм повідомлено про підозру.

Слідство триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі слідчими відділу поліції № 1 ЗРУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура