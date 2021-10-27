Двом молодикам повідомили про підозру за підпали автівок «на замовлення» у Дарницькому районі Києва

21-річний правопорушник разом зі спільником у такий спосіб вирішив заробити гроші, отримавши «замовлення» через телеграм-канал. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який кинув в будинок заступника керівника Офісу Президента України коктейль Молотова.

Начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський розповів, що у ході розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє фігурантів, яким повідомлено про підозру у скоєнні умисного підпалу майна посадовця:

«Крім того ми з’ясували, що один із фігурантів на початку жовтня поточного року разом із ще одним спільником скоїв підпал двох автомобілів «Шкода» у Дарницькому районі столиці. У нічний час доби 21-річний правопорушник та його знайомий підпалили транспортні засоби та зробили відеофіксацію злочину, аби переслати замовнику та отримати гроші за «роботу». Зловмисники пояснили, що їм невідомі мотиви замовників».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх осіб, причетних до злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва