Двом поліцейським на Луганщині повідомлено про підозру у незаконному проведенні обшуку та підробленні документів

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури колишньому начальнику сектору превенції та поліцейському одного з відділів ГУ Нацполіції в Луганській області повідомлено про підозру у незаконному проведенні обшуку житла та внесенні до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у серпні 2018 року посадова особа структурного підрозділу поліції та його підлеглий без надання судом дозволу провели обшук житла у мешканця Кремінського району. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили згорток з наркотичною сумішшю.

Для легалізації обшуку та приховування своїх неправомірних дій працівники поліції доставили громадянина на сусідню вулицю та склали

адмінпротокол за фактом перебування в громадському місці у нетверезому стані. Вони внесли до офіційного документа недостовірну інформацію про вилучення наркотичної суміші при проведенні особистого огляду.

Наразі вирішується питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення одного з діючих поліцейських від

займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань,

розташованого у м. Краматорську.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статей передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури