Двом посадовцям «народной міліциі» Донеччини та Запоріжжя оголошено про підозру у колабораційній діяльності

Після тимчасового захоплення ворогом частини Донеччини та Запоріжжя колишні правоохоронці погодились очолити місцеві райвідділи міліції. За роботу на ворога їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Оперативники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими УСБУ в Донецькій області встановили причетність колишнього посадовця обласної міліції до роботи на ворога. Чоловік до 2014 року проходив службу у різних підрозділах Головного управління МВС України в Донецькій області, зокрема був начальником одного з відділів управління карного розшуку, і звільнився з органів внутрішніх справ за станом здоров’я.

Однак після повномасштабного вторгнення росії та захоплення ворогом міста Волноваха колишній підполковник міліції вирішив підтримати «рускій мір» та добровільно очолив незаконно створений правоохоронний орган – «Волновахській районній отдєл міністєрства внутренніх дєл» так званої «днр».

Ще одного колишнього правоохоронця, який погодився на співпрацю з окупантами, встановили працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими з обласного управління СБУ. 40-річний мешканець Запоріжжя влітку 2022 року очолив «кіріловскоє отдєлєніє» незаконно створеної окупаційної міліції, що у Запорізькій області.

На займаних посадах фігуранти несуть службу в інтересах окупантів, підбирають співробітників та агітують місцеве населення приєднуватись до лав російських правоохоронців, для вчинення протиправних дій проти місцевого населення.

Перебіжчикам заочно оголошено про підозру за ч. 7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура та Запорізька обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України