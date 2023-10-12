Двом службовцям військкомату в Тернополі повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі людини

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру командиру відділу охорони роти охорони об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом катування (ч.2 ст.127 КК України), а солдату-гранатометнику цього ж відділу ще й за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч.2 ст.146 КК України).

За даними слідства, ввечері 6 жовтня 2023 року солдат-гранатометник разом із двома невстановленими особами у військовій формі зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Після того, як вони з’ясували, що він є уродженцем російської федерації запропонували проїхати до військкомату.

Отримавши відмову, кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до ТЦК.

Згодом, у соцмережах з’явилося відео, на якому двох лежачих мобілізованих б’ють військові. Серед них і був постраждалий.

Встановлено, що причиною конфлікту стало непорозуміння мобілізованих із черговим військкомату, у якого п’яні чоловіки намагались забрати зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у підозрюваних.

За цим фактом теж зареєстровано кримінальне провадження.

Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону