Двом службовцям військкомату в Тернополі повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі людини
За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру командиру відділу охорони роти охорони об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом катування (ч.2 ст.127 КК України), а солдату-гранатометнику цього ж відділу ще й за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч.2 ст.146 КК України).
За даними слідства, ввечері 6 жовтня 2023 року солдат-гранатометник разом із двома невстановленими особами у військовій формі зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Після того, як вони з’ясували, що він є уродженцем російської федерації запропонували проїхати до військкомату.
Отримавши відмову, кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до ТЦК.
Згодом, у соцмережах з’явилося відео, на якому двох лежачих мобілізованих б’ють військові. Серед них і був постраждалий.
Встановлено, що причиною конфлікту стало непорозуміння мобілізованих із черговим військкомату, у якого п’яні чоловіки намагались забрати зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у підозрюваних.
За цим фактом теж зареєстровано кримінальне провадження.
Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіонуTweet