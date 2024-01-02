Двом закарпатцям загрожує до 7 років ув’язнення за незаконну порубку дерев у ландшафтному парку на Ужгородщині

Ужгородська окружна прокуратура працює над притягненням до відповідальності двох жителів району, яким інкримінують незаконну порубку дерев на об’єктах природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Одному з фігурантів – 26-річному жителю с. Тисаагтелек – повідомлено про підозру, а щодо іншого чоловіка – 50-річного мешканця Великої Доброні – до суду вже скеровано обвинувальний акт.

Йдеться про два окремі випадки, що трапилися на Ужгородщині влітку минулого року. Чоловіки здійснили порубку дерев дуба та ясена на території регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Притисянський», який є об’єктом ПЗФ.

Збитки від дій громадян, спричинені Чопській і Великодобронській громадам, склали 681 тис. грн.

Якщо вину осіб доведуть, їм може загрожувати покарання у виді ув’язнення на строк від 5 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури