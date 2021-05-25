Двом жінкам повідомили про підозру у вчиненні шахрайства і грабежу на столичній Оболоні

Зловмисниці під приводом ворожіння та зняття порчі виманили у потерпілих майже 22 тисячі гривень. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції звернулась 60-річна киянка та повідомила, що на проспекті Рокосовського до неї підійшли дві жінки та виманили 8 тисяч гривень. Зловмисниці діяли за наступною схемою: провели потерпілу до місця її проживання та попросили винести гроші та золоті прикраси, щоб зняти порчу.

Крім того, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 84-річної місцевої мешканки, що жінки виманили у неї понад 13 тисяч гривень. Одна зі зловмисниць провела її до помешкання та прослідкувала, щоб киянка повернулась з грошима. Шахрайки забрали кошти, пообіцявши зняти порчу та повернути їх наступного дня.

Оперативні співробітники Оболонського управління поліції переглянули записи з камер відеоспостереження, розміщених по маршруту слідування зловмисниць. Під час відпрацювання території району поліцейські виявили та затримали жінок, схожих за описом потерпілих.

Ними виявились 59 та 41-річні мешканки Київщини. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури слідчий повідомив фігуранткам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд столиці вирішує питання щодо обрання зловмисницям запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва