Двом зловмисникам повідомили про підозру у розбійному нападі на подружжя пенсіонерів

Близько опівночі 20 листопада до поліції звернувся житель Сарн, що до будинку його сусідів увірвалися невідомі особи. Звернутися по допомогу пенсіонери змогли лише після того, як їм вдалося звільнитися.

Поліцейські встановили, що орієнтовно о 23-тій годині до господарства подружжя увірвалися невідомі у масках. 70-річна господиня саме перебувала на подвір’ї, коли хтось ззаду став її душити. Затим жінку затягнули у підсобку будинку, де зв’язали їй руки та ноги, а рот закрили ганчіркою. Аналогічно вчинили й з господарем. Знайшовши заощадження подружжя в сумі 28 тисяч гривень та 2200 доларів США — втекли.

Дружині вдалося звільнитися, яка потому допомогла й чоловікові. Після цього вже звернулись до сусіда, щоб викликав поліцію.

За результатами зібраної на місці події слідової інформації, у результаті проведених розшукових заходів працівники карного розшуку Сарненського відділу спільно з колегами обласного управління наразі встановили двох осіб, причетних до скоєного злочину. Ними виявилися місцеві жителі, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинені майнові злочини. Одного із них, 38-річного сарненчанина, одразу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За місцем проживання іншого, 51-річного, поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили грошові кошти у сумі 27500 гривень та дві тисячі доларів США. Обом зловмисникам слідчі Сарненського відділу поліції повідомили про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло, за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчиненого злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області