Двоє братів-близнюків позбавили волі та пограбували 52-річного жителя Березівського району

Правопорушників затримали на Миколаївщині. Їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталася в одному з сіл Новокальчевської ОТГ. Поліцейські встановили, що двоє братів-близнюків, маючи інформацію про заощадження 53-річного чоловіка, під’їхали вранці до його будинку, силоміць заштовхали до автомобіля і вивезли у лісосмугу. Протягом години спільники утримували потерпілого, погрожували та били, вимагаючи з нього гроші та цінності. А після цього повернулися з чоловіком до нього додому, завели в оселю, заволоділи двома телефонами, грошима в сумі 1600 гривень, пневматичним пістолетом та втекли до сусідньої області, звідки родом, де почали переховуватися. Загалом правопорушники спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 9000 гривень.

Громадянин відразу зателефонував до поліції, і правоохоронці протягом доби встановили особу та місцезнаходження одного правопорушника 38 років. Його брата-близнюка розшукали за два тижні потому.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські в ході розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, а також, відповідно до скоєного, у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з погрозою застосування насильства та насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Ці злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і тягнуть за собою покарання до десяти років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Березівський районний відділ поліції Одеської області