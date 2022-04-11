Двоє чоловіків незаконно заволоділи автомобілем «Toyota Camry» вартістю понад ₴800 тис.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам України за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року двоє чоловіків незаконно, без відома і згоди власника заволоділи автомобілем «Toyota Camry V70» вартістю понад 800 тис. грн.

11 квітня 2022 року двом чоловікам повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Харківська обласна прокуратура