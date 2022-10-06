Двоє депутатів сільради на Харківщині стали керівниками в окупаційній адміністрації та сприяли вивезенню сільгосппродукції до РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом депутатам Липецької сільської ради Харківської області VІІI скликання повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювані, перебуваючи на території на той час окупованої Липецької об’єднаної територіальної громади, погодилися співпрацювати з представниками РФ. Вони обійняли псевдопосади у незаконно створеному органі влади. Один з депутатів став «головою», інший – «заступником голови» так званої «Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області».

З квітня по вересень новопризначений очільник псевдоадміністрації намагався створити позитивний імідж окупантів. Для цього він проводив агітаційну роботу серед місцевого населення, а також розпоряджався майном громади.

Також підозрювані організовували сільськогосподарську діяльність на території громади – наймали працівників, організовували посів та збір врожаю, сприяли вивезенню сільськогосподарської продукції на територію РФ. Вони організовували вилучення сільськогосподарської техніки у місцевих мешканців та підприємств на користь окупантів.

«Голову» адміністрації окупантів затримано, йому повідомлено про підозру та за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його «заступнику» повідомлено про підозру заочно.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Управління СБУ в Харківській області та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора