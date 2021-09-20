Двоє ділків з Львівщини щомісяця вивозили з України до 30 фур деревини за фальсифікованими документами

Служба безпеки України блокувала незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі митної території України з використанням фіктивних документів. За попередніми даними, щомісяця ділки вивозили до 30 вантажівок, в яких містилося близько 1000 кубометрів лісу.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували двоє підприємців Львівщини. Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС зловмисники фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Щомісяця за «послугу» придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів щодо фактичної кубомаси та сортності продукції ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн «відкатів».

Правоохоронці задокументували зловмисників «на гарячому» під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201-1, ст. 368 та ст. 369 КК України, тривають слідчі дії. Додатково встановлюється причетність службових осіб інших підприємств та установ лісової галузі.

Заходи із викриття проводили оперативники та слідчі УСБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

СБУ