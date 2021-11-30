Двоє громадян Грузії влаштували бійку в столичному ресторані та поранили трьох відвідувачів

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 2 громадянам республіки Грузії, які влаштували бійку у ресторані та завдали ножових поранень трьом відвідувачам.

Встановлено, що конфлікт відбувся ввечері 27.11.2021 в одному з ресторанів на вул. Якуба Колоса у Святошинському районі столиці.

Так, підозрювані відпочивали у ресторані та розпивали спиртні напої, після чого, грубо порушуючи громадський порядок, почали приставати та словесно ображати інших відвідувачів закладу, зокрема жінок.

Вказаний конфлікт переріс у бійку, у ході якої підозрювані нанесли ножові поранення трьом чоловікам, які заступилися за жінок.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура