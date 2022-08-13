Двоє харків‘ян організували підпільний цех з виготовлення тютюнових виробів з подальшою реалізацією на ринках

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом харків’янам за фактом незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів з метою подальшого збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні минулого року 43-річний чоловік запропонував своєму знайомому зайнятись «бізнесом» — незаконним виготовленням тютюнових виробів, на що той погодився. Підпільним цехом для їх злочинної діяльності став приватний будинок цього ж знайомого у Харкові.

Щоб налагодити процес, 43-річний чоловік привіз знаряддя та сировину для незаконного виготовлення цигарок з фільтром, зокрема: станки для виготовлення цигарок, тютюн, фільтри, картонно-пакувальну продукцію. Виготовлені тютюнові вироби чоловіки реалізовували на ринках.

6 липня 2022 року під час проведеного обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення цигарок та їх пакування, сировину для виготовлення (понад 20 мішків тютюну та інше), понад 22 000 пачок виготовлених цигарок, автомобіль, на якому транспортувались незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також грошові кошти, здобуті від реалізації вказаних підакцизних товарів.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура