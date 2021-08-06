Двоє хмельничан підозрюються у вчиненні умисного вбивства: ціна життя – $50 тис.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури слідчими ГУНП в області повідомлено про підозру двом 34-річним місцевим мешканцям у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

У квітні цього року на території одного із хмельницьких підприємств виявлено тіло вбитого 45-річного працівника. Тоді ж власник підприємства заявив про викрадення із сейфу матеріальних цінностей та понад 50 тис доларів США.

За даними слідства, підозрюваними є співробітники того ж підприємства, які ретельно намагались знищити сліди злочинів.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Стороною обвинувачення вживається комплекс заходів, спрямованих на з’ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури