Двоє колаборантів обійняли «керівні посади» в обленерго під час окупації м. Ізюм росіянами

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру двом мешканцям м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє мешканців м. Ізюм під час окупації населеного пункту добровільно погодились стати «керівниками» у псевдооргані, створеному представниками держави-агресори.

Так, у березні цього року 41-річний колаборант обійняв посаду «керівника Ізюмського РЕМ Харківобленерго», а 47-річний чоловік став його «заступником».

ЗСУ кожного дня звільняють українські території від російських окупантів, тому колаборантам ніяк не уникнути відповідальності та правосуддя.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура