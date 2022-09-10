Двоє колаборантів з Куп’янська обійняли псевдопосади «керівника» та «головного бухгалтера» у лісгоспі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річному та 47-річній мешканцям м. Куп’янськ за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року представниками ЗС РФ на території Куп‘янського району створено підпорядковане окупаційній адміністрації підприємство «Куп‘янське лісове господарство».

Псевдовлада запропонувала 55-річному чоловіку обійняти посаду «керівника» у лісгоспі, на що той погодився.

У свою чергу 47-річна мешканка м. Куп‘янськ також не відмовилась від пропозиції окупантів та обійняла посаду «головного бухгалтера».

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області за сприяння Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Харківська обласна прокуратура