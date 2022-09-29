Двоє колаборантів з смт Козача Лопань під час окупації зайняли посади так званих «т.в.о дільничних інспекторів»

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям смт Козача Лопань за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялось раніше, під час окупації смт Козача Лопань російська армія утворила незаконний правоохоронний орган — «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».

41-річний чоловік та 36-річна жінка обрали для себе шлях співпраці з окупантами. Посаду у псевдоміліції колаборанти обрали собі також однакову — «тимчасово виконуючий обов’язки дільничного інспектора».

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура