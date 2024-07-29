Двоє киян проведуть решту життя за ґратами за вбивство колишньої дружини одного з них

За принципової позиці прокурорів Київської міської прокуратури судом присяжних Бориспільського міськрайонного суду Київської області ухвалено вирок двом чоловікам, яких засуджено до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі.

Прокурорами в суді доведено, що один з чоловіків, не погоджуючись з порядком розподілу майна після розлучення, в жовтні 2019 року запропонував своєму знайомому вчинити умисне вбивство своєї колишньої дружини та заволодіти її майном.

Чоловіки ретельно спланували та організували вбивство. Під вигаданим приводом жінку запросили на зустріч. Не розуміючи справжньої мети цієї зустрічі, вона погодилась на пропозицію. У день злочину з метою конспірації, чоловіки залишили мобільні телефони вдома.

Вже на зустрічі вони силою посадили жінку до автомобіля та вивезли до лісосмуги на території Бориспільського району Київської області, де завдали численні удари заздалегідь підготовленим ножем та битою. Удари виявилися несумісними з життя.

Вбивши жінку, вони забрали її золоті прикраси, гроші та автомобіль «Land Rover Discovery». Машину зловмисники перегнали на територію Васильківського району Київської області, де переховували на подвір’ї з метою подальшого продажу.

Київська міська прокуратура