Двоє львів’ян винесли техніку з хостелу та побили людину, яка хотіла їх зупинити

Сьогодні, 8 липня, близько 3-ї години ночі патрульні 1 батальйону отримали орієнтування про крадіжку в хостелі на вулиці Курмановича.



Зі слів заявника, двоє чоловіків викрали мікрохвильову піч, чайник, праску та інше і за спробу протистояти вчиненню злочину, побили його. Потерпілий певний час переслідував їх вулицею Городоцькою, однак втратив з поля зору.

Про це повідомили у поліції.

Патрульні маючи опис цих осіб, негайно почали обстежувати прилеглі території і на вулиці Величка побачили їх. На вказівку зупинитися вони почали втікати. Два екіпажі наздогнали ймовірних зловмисників.

Ними виявилися львів’яни віком 18 та 28 років. Вони показали патрульним де сховали згадані речі, щойно вгледіли поліцейський автомобіль.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°1 Львівського районного управління поліції. // Діло