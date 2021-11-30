Двоє мешканців Луганщини стали жертвами шахраїв, намагаючись заробити

До поліції м. Сєвєродонецьк надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що він в мережі Інтернет знайшов рекламу компанії «Grand Stock» після чого зайшов на сайт компанії, де зареєстрував свій особистий кабінет з метою подальшого заробітку на фінансовому ринку.

Згодом заявнику зателефонував невідомий, який представився працівником вказаної компанії та повідомив, що для заробітку на фінансовому ринку йому необхідно перерахувати грошові кошти на банківські рахунки, які він йому повідомить. Чоловік погодився та перерахував зі своїх карток гроші на загальну суму 79390 грн на рахунок «ПриватБанку» та на рахунок криптовалютної компанії «OWNR WALLET». Після перерахунку грошей та під час побільшого спілкування з представниками компанії «Grand Stock» заявник зрозумів, що його ошукали шахраї.

У м. Лисичанськ до поліції звернулась місцева мешканка яка на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж спального гарнітуру. Згодом заявниці зателефонував невідомий, який повідомив, що він придбає вказані меблі, однак для цього заявниці необхідно перерахувати на свій телефонний рахунок 3200 грн. Жінка погодилась та перерахувала гроші після чого їй надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона повідомила невідомому, після чого з її телефонного рахунку та банківської картки «Ощадбанк» зникли 5300 грн.

Запамятайте:

— не пересилайте гроші невідомим особам;

— під час продажу чи покупки товарів у мережі інтернет користуйтесь послугою післяплати;

— не надавайте невідомим коди та паролі з смс-повідомлень.

Національна поліція України